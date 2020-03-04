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  • Новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо
04 березня 2020, середа, 13:34 11
Політика 2020-03-04T14:01:19+02:00
Українські Новини
Новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо

Новим міністром оборони може стати генерал Таран: що про нього відомо

Ярина Вацяк
Міноборони, Відставка Кабміну, Андрій Таран
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua
Андрій Таран. Фото: mil.gov.ua

Міністром оборони Верховна Рада, яка сьогодні збереться на позачергове засідання може призначити Андрія Тарана, якого вчора на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував Володимир Зеленський.

Таран народився у Франкфурті-на-Одері в 1955 році, отримав спеціальність військового інженера-радіотехніка, закінчивши Київське вище зенітне ракетне інженерне училище.

Після навчання служив в армії СРСР.

Пізніше, в 1993 році пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

З 1992 року служив у центральному апараті Міністерства оборони, у 1994-1995 роках працював у Головному управлінні розвідки Міноборони.

В 1995-1996 роках отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю "стратегія національних ресурсів" в Національному університеті оборони США, у Вашингтоні, після цього у 1996-1998 роках працював у Раді національної безпеки і оборони України експертом центру стратегічного планування та аналізу.

В 1998 році повернувся в центральний апарат Міноборони.

Вільно володіє англійською мовою, з 1999 по 2004 рік працював на посаді військового аташе при посольстві України в США.

З 2011 по 2014 рік був представником Міноборони при представництві України при ООН.

З квітня по серпень 2015 року генерал був представником України у Спільній центрі контролю і координації у Донбасі, де займав дуже активну позицію щодо захисту інтересів України.

В липні Твіттер Ради національної безпеки і оборони (РНБО) опублікував повідомлення: "Генерал Таран звільнений від посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру у статті 111 Кримінального кодексу (Державна зрада)".

Пізніше виявилося, що обліковий запис РНБО зламали спеціально, щоб опублікувати це повідомлення.

Таран був звільнений в запас в 2016 році з посади першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ).

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський запропонував призначити Дениса Шмигаля прем'єр-міністром.

Тим часом, Комітет держвлади рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука.

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