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04 березня 2020, середа, 12:46 70
Події 2020-03-04T18:45:06+02:00
Українські Новини
Через туман під Києвом зіткнулися більш як 10 автівок

Через туман під Києвом зіткнулися більш як 10 автівок

Кира Молчанова
ДТП, постраждалі в ДТП, ДТП в Київській області
ДТП на трасі. Фото: Dtp.kiev.ua
ДТП на трасі. Фото: Dtp.kiev.ua

На Одеській трасі під Києвом за поганої видимості більше 10 автомобілів потрапили в дорожньо-транспорту пригоду.

Про це повіомляє у Facebook Dtp.kiev.ua

У повідомленні йдеться, що постраждалі авто рухалися в напрямку Києва, а аварія сталася на ділянці довжиною 100 метрів. В результаті більш як 10 автомобілів зіткнулися. 

Також повідомляється про постраждалих, але їх кількість не уточнюють.

В коментарях в соціальній мережі інші водії розповідають про небезпечні ситуації на цій же трасі, які сталися сьогодні вранці.

Деякі машини сильно постраждали в аварії. Фото: Dtp.kiev.uaДеякі машини сильно постраждали в аварії. Фото: Dtp.kiev.ua

Погана видимість на дорогах зберігається. Фото: Dtp.kiev.uaПогана видимість на дорогах зберігається. Фото: Dtp.kiev.ua

Повідомляється про більше 10 постраждалих авто. Фото: Dtp.kiev.uaПовідомляється про більше 10 постраждалих авто. Фото: Dtp.kiev.ua

Скільки людей постраждало - не повідомляється. Фото: Dtp.kiev.uaСкільки людей постраждало - не повідомляється. Фото: Dtp.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні столицю накрив густий туман. Держнс Київської області попереджали про погану видимість і просили водіїв не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. У Київській області був оголошений І рівень небезпеки: видимість на дорогах не перевищувала 200-500 метрів.

27 лютого ввечері, у Києві на перехресті Великої Окружної дороги та вулиці Газопровідної сталося ДТП, в якій загинули 2 людини. В ДТП на Окружній зіткнулися автомобілі Audi і Skoda - в результаті зіткнення водій Skoda загинула прямо за кермом, а пасажира викинуло з салону.

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