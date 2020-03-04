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04 марта 2020, среда, 10:47 25
Общество 2020-03-04T10:47:12+02:00
Українські Новини
Киев утром накрыл густой туман: водителей предупредили об ухудшении видимости

Киев утром накрыл густой туман: водителей предупредили об ухудшении видимости

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Туман в Киеве
Туман в Киеве
Туман в Киеве

Сегодня утром, 4 марта, Киев утром накрыл густой туман. Спасатели предупреждают водителей об ухудшении видимости. Об этом говорится в сообщнии ГосЧС Киевской области.

Так, сообщается, что объявлен І уровень опасности.

"По данным Укргидрометцентра, в первой половине дня 4 марта по Киеву туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Также большинство синоптиков сходятся во мнении, что украинцев в нынешнем году ждет непростая весна: поздняя, в целом теплая, с резким переходом к летней погоде уже в мае и с осадками ниже нормы.

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