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27 февраля 2020, четверг, 21:55 68
Происшествия 2020-02-27T21:55:49+02:00
Українські Новини
В Киеве на Окружной случилось ДТП: два человека погибли

В Киеве на Окружной случилось ДТП: два человека погибли

Ольга Фандорина
Киев, ДТП, окружная, ДТП в Киеве
ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный
ДТП в Киеве. Фото: Киев Оперативный

27 февраля вечером, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

В ДТП на Окружной столкнулись автомобили Audi и Skoda - врезультате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко. Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

 Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в грузовик: пострадали 12 человек.

Ранее случилось масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель Audi столкнул между собой Uklon, Uber и Bolt.

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