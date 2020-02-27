В Киеве на Окружной случилось ДТП: два человека погибли

27 февраля вечером, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает "Киев Оперативный". В ДТП на Окружной столкнулись автомобили Audi и Skoda - врезультате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона. "Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко. Спидометр Audi завис на 160 км\/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, в Киеве водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в грузовик: пострадали 12 человек. Ранее случилось масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель Audi столкнул между собой Uklon, Uber и Bolt.