Боротьба з підробними ліками: Дубілет пропонує застосувати спеціальний 2D-код

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет пропонує ввести нанесення спеціального 2D-коду на ліки для запобігання їх підробки.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Один із топ-проєктів для мене - боротьба з підробленими ліками... На упаковці з ліками (почнемо, швидше за все, з рецептурних) буде наноситися спеціальний 2D-код. Цей код "активується" при виробництві та деактивується при продажу", - написав він.

З його слів, точний обсяг чорного ринку ліків оцінити складно, але один експерт наводив йому в приклад популярний препарат проти раку, 30% якого підроблені.

Дубілет зазначив, що для сканування цього коду аптекам доведеться купити недорогий скануючий пристрій (дешевше 100 доларів) або скористатися безкоштовним додатком для смартфону.

Таким чином, аптеки не зможуть відпускати підроблені ліки (тобто ліки з підробленими або повторно використаним кодом), користувачі зможуть перевіряти справжність ліків, час його виробництва та продажу за допомогою смартфону, а система не пропускатиме продаж прострочених ліків.

Міністр також зазначив, що Кабмін вирішив не повторювати ту саму систему, що застосовується до алкоголю, - зі штрих-кодом, тому що є вже готовий софт, який розроблено відповідно до європейських регламентами.

До того ж, на відміну від інших торгових точок, аптек не так багато, і домовитися з ними про купівлю додаткового пристрою буде нескладно в рамках ліцензії.

Зазначається, що Кабмін вже домовився з Міністерством охорони здоров'я та ключовими учасниками ринку про запуск пілотного проєкту для частини брендів і в кількох аптечних мережах протягом 1-2 місяців, а потім до кінця року планується розширити проєкт на всю країну.

Також, зі слів Дубілета, бюджет згодом отримає додаткові кілька мільярдів шляхом детінізації ринку.

Як повідомляли Українські Новини, за даними фармацевтів, кожна десята упаковка ліків в Україні - підробка.

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