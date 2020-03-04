Рятувальники попередили про погіршення видимості в Києві через туман

Сьогодні вранці, 4 березня, Київ зранку охопив густий туман. Рятувальники попереджають водіїв про погіршення видимості. Про це йдеться в повідомленні ДСНС Київської області. Так, повідомляється, що оголошений І рівень небезпеки. "За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 4 березня по Києву туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі. Як повідомляли Українські Новини, 4 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів. Також більшість синоптиків сходяться на думці, що українців цього року чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.