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04 березня 2020, середа, 10:47 4
Суспільство 2020-03-04T11:15:02+02:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про погіршення видимості в Києві через туман

Рятувальники попередили про погіршення видимості в Києві через туман

Анна Рудык
Туман, Прогноз погоди, погода в Києві, Туман у Києві
Туман в Києві
Туман в Києві

Сьогодні вранці, 4 березня, Київ зранку охопив густий туман. Рятувальники попереджають водіїв про погіршення видимості. Про це йдеться в повідомленні ДСНС Київської області.

Так, повідомляється, що оголошений І рівень небезпеки.

"За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 4 березня по Києву туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +15...+17 градусів.

Також більшість синоптиків сходяться на думці, що українців цього року чекає непроста весна: пізня, в цілому тепла, з різким переходом до літньої погоди вже в травні і з опадами нижче норми.

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