В Украину идет майское тепло, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта

4 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов. В Карпатах умеренный, местами сильный мокрый снег и дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Моршине дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов. В Трускавце дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов. В Сваляве умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.