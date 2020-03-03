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03 марта 2020, вторник, 21:00 557
Общество 2020-03-03T21:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет майское тепло, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта

В Украину идет майское тепло, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 4 марта

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

4 марта в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Карпатах умеренный, местами сильный мокрый снег и дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов.

В Сваляве умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +14…+19 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +15…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер южный, 7-12 м/с.

Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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