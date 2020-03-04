Мобоператор вважає основним ризиком діяльності в Україні коливання курсу долара

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше – "МТС-Україна", Київ) вважає основним ризиком діяльності в Україні коливання курсу долара.

Про це повідомила генеральний виконавчий директор компанії Ольга Устинова в ході прес-конференції, передають Українські Новини.

"Основні ризики, які ми бачимо, - це курс долара. Тому що обладнання, яке ми закуповуємо, – не в українській валюті. А гроші, які ми збираємо від абонентів, номіновані в гривні", - сказала вона.

При цьому Устинова зазначила, що компанія управляє інвестиціями в період курсових коливань вже впродовж 7 років, тому має в даному напрямку унікальну експертизу.

Вона також вважає, що можливий фінансова криза не зробить сильного впливу на роботу компанії.

Устинова очікує, що ARPU (показник доходу на одного абонента) в 2020 році або в середині 2021 року досягне близько 3-3,5 долара.

Як повідомляли Українські Новини, на 4 березня Нацбанк знизив курс гривні до 24,9386 UAH/USD.

Тим часом українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавіруса та його впливу на світову економіку.