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  • Суддю Харківської області Попович звільнили від відповідальності у справі про декларування недостовірної інформації
04 березня 2020, середа, 10:15 9
Судова влада 2020-03-04T11:15:03+02:00
Українські Новини
Суддю Харківської області Попович звільнили від відповідальності у справі про декларування недостовірної інфор

Суддю Харківської області Попович звільнили від відповідальності у справі про декларування недостовірної інформації

Елизавета Драбкина
Суддя, Вищий антикорупційний суд, Декларування недостовірної інформації
Вищий антикорупційний суд України Фото: slovoidilo.ua
Вищий антикорупційний суд України Фото: slovoidilo.ua

Вищий антикорупційний суд звільнив суддю господарського суду Харківської області Ірину Попович від кримінальної відповідальності у справі про декларування недостовірної інформації.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Попович була звільнена від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за звинуваченням Попович в декларуванні недостовірної інформації було вирішено закрити.

Суд скасував арешт на майно, зокрема планшетний комп'ютер, телефони, автомобіль Mercedes Benz Gelandewagen, яким користується її чоловік.

Також суд повернув Попович майно, яке було визнано речовими доказами і зберігалися в камері речових доказів Національного антикорупційного бюро, в тому числі флеш-накопичувачі.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така не була подана.

Ухвалу може бути оскаржено у Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

Апеляційна скарга подається протягом 7 днів з дня оголошення постанови.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ розслідувало дане кримінальне провадження з грудня 2016 року.

У жовтні Антикорупційний суд виніс перший вирок. Він став обвинувальним.

У лютому Вищий антикорупційний суд оштрафував колишнього депутата Верховної Ради Геннадія Бобова (група "Партія "Відрождення") на 51 тис. гривень за недекларування 52 млн гривень фінансових зобов'язань.

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