Енергоспівтовариство розслідує зловживання ДТЕК монопольним становищем у "Бурштинському енергоострові"

Секретаріат Енергетичного співтовариства та Антимонопольний комітет (АМКУ) проведуть розслідування щодо зловживання енергохолдингом ДТЕК монопольним становищем у Бурштинському "енергоострові".

Про це йдеться в повідомленні секретаріату Енергетичного співтовариства, передають Українські Новини.

"В секретаріат енергетичного співтовариства надійшла скарга на зловживання домінуючим положенням на Бурштинському "енергоострові" з боку ДТЕК, найбільшому приватному виробника електроенергії в Україні. Імовірно, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії з Словаччини в Бурштинський "енергоострів", не використовуючи призначені йому транскордонні пропускні спроможності", - йдеться в ньому.

Зазначається, що такими діями ДТЕК створює дефіцит електроенергії, доступною до продажу на ринку "на добу вперед", і в той же час пропонує більше енергії на балансуючому ринку, де ціни вищі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Герус заявляв, що ДТЕК штучно створила дефіцит електроенергії на "ринку на добу вперед", що змушує покупців купувати електроенергії завищеною на 15% ціною. Також представник ДТЕК спростував звинувачення АМКУ у монополізмі в Бурштинському енергоострові.