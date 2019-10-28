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28 октября 2019, понедельник, 16:46 502
Экономика 2019-10-28T16:52:46+02:00
Українські Новини
Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове

Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове

АМКУ, ДТЭК, Виталий Бутенко, Д.Трейдинг, Бурштынский энергоостров
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua
ДТЭК. Фото: oilreview.kiev.ua

Цена реализации электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС, "ДТЭК Западэнерго") составляет 1 590 гривен за МВт/час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт/час.

Об этом в ответ на заявление о начале расследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против ДТЭК в эфире телепрограммы "Свобода слова" заявил генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

Он заявил, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами.

При этом цена продажи электроэнергии этих трейдеров выше, чем цена ДТЭК.

"Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 гривен (за МВт/час). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По – 1 590 гривен (за МВт/час)", – сообщил Бутенко в ответ на утверждение председателя парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса об открытие дела АМКУ против ДТЭК.

4 октября АМКУ начал расследование против "ДТЭК Западэнерго". АМКУ усмотрел признаки монопольного положения "ДТЭК Западэнерго" на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны энергоостров Бурштынской ТЭС.

В компании уже назвали выводы АМКУ абсолютно безосновательными и предвзятыми.

Больше новостей о: АМКУ ДТЭК Виталий Бутенко Д.Трейдинг Бурштынский энергоостров

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