Сьогодні Всесвітній день проти сексуальної експлуатації: що ще відзначають 4 березня

Сьогодні, 4 березня відзначають Всесвітній день інженерії, а також Всесвітній день проти сексуальної експлуатації.

Також сьогодні відзначають Міжнародний день індустрії скрапбукінгу та День Святого Експерименту.

Крім того, 4 березня в Литві та Польщі відзначають День Святого Казимира, в Пенсільванії День Хартії.

У Білорусі сьогодні День міліції.

У Китаї 4 березня проходить Фестиваль деревонасадження.

Неофіційно у цей день можна відзначити День пристрастей, День навчання танцям пінгвінів, День листів від невідомого адресата, День кавових мрій, День пошуку зниклого луни.

За релігійним календарем, 4 березня День пам'яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфії.

У народі цей день називався Маніяк. Здавна ведеться переказ, що у цей день не слід дивитися на падаючі зірки, оскільки це погана прикмета. Якщо "на Федота сніжний замет – до пізньої трави". Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця – сніг обов'язково ще випаде. А якщо пощастить побачити, як чайка, значить лід скоро піде. Часто у цей день посилюється вітер.

Іменини празднуют:

Макар

Богдан

Максим

Микита

Архип

Филимон

Дорофей

Філофея

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 4 березня на заході України невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-8 градусів, вдень +9...+19 градусів.

Прогноз погоди на 3 березня. Карта: Укргідрометцентр

За курсом валют Нацбанку на сьогодні курс гривні до долара знизився 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. Курс євро на 4 березня, встановлений на рівні 27,6856 UAH/EUR.

Також Українські Новини вже поділилися гороскопом здоров'я на 4 березня для всіх знаків зодіаку.