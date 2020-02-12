Пенсионный фонд увеличил выплаты "Укрпочте" за доставку пенсий на 7% до 1,5 млрд гривен в 2019

Пенсионный фонд увеличил выплаты компании "Укрпочта" за услуги по выплате и доставке пенсий на 7% до 1,485 млрд гривен в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда на информационный запрос Українських Новин.

"Общие расходы Пенсионного Фонда Украины, которые финансируются как за счет собственных средств и средств государственного бюджеты Украины, на оплату услуг по выплате и доставке пенсионных выплат в 2017 году составили 1 259 млн гривен, в 2018 – 1 388 млн гривен, в 2019 году – 1485 млн гривен", - говорится в документе.

Таким образом, в 2018 году они выросли на 10%, а в 2019 году – на 7%.

Пресс-служба Пенсионного фонда уточнила, что эти расходы включают в себя только уплату услуг «Укрпочты» по доставке и выплате пенсий согласно тарифам, утвержденным приказом Госкомитеты связи и информатизации №186 от 2004 года.

Также Пенсионный фонд напоминает, что помимо указанным сумм госбюджетом-2019 предусматривается 500 млн гривен на компенсацию расходов "Укрпочте" по доставке и выплате пенсий населению.

В итоге, общая сумма оплат и компенсаций "Укрпочте" за доставку пенсий в 2019 году составляет 1985 млн гривен.





Как сообщалось, директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Он обосновывает размер зарплаты прибылью компании за 2019 год в размере 600 млн гривен.



