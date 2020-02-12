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12 февраля 2020, среда, 15:52 25 Документ
Общество 2020-02-12T15:53:17+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд увеличил выплаты "Укрпочте" за доставку пенсий на 7% до 1,5 млрд гривен в 2019

Пенсионный фонд увеличил выплаты "Укрпочте" за доставку пенсий на 7% до 1,5 млрд гривен в 2019

Валерия Драгомирова
Пенсионный фонд, Выплаты, Пенсия, Укрпочта
"Укрпочта". Фото: prompolit.info

Пенсионный фонд увеличил выплаты компании "Укрпочта" за услуги по выплате и доставке пенсий  на 7% до 1,485 млрд гривен в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Пенсионного фонда на информационный запрос Українських Новин.

"Общие расходы  Пенсионного Фонда Украины, которые финансируются как за счет собственных средств  и средств государственного бюджеты Украины, на оплату услуг по выплате и доставке пенсионных выплат в 2017 году составили 1 259 млн гривен, в 2018 – 1 388 млн гривен, в 2019 году – 1485 млн гривен", - говорится в документе.

Таким образом, в 2018 году они выросли на 10%, а в 2019 году – на 7%.

Пресс-служба Пенсионного фонда уточнила, что эти расходы включают  в себя только уплату услуг «Укрпочты» по доставке и выплате пенсий согласно тарифам, утвержденным приказом Госкомитеты связи и информатизации №186 от 2004 года.

Также Пенсионный фонд напоминает, что помимо указанным сумм госбюджетом-2019 предусматривается 500 млн гривен на компенсацию расходов "Укрпочте" по доставке и выплате пенсий населению.

В итоге, общая сумма оплат и компенсаций "Укрпочте" за доставку пенсий в 2019 году составляет 1985 млн гривен.


Как сообщалось, директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает зарплату в два раза больше, чем президент США.

Он обосновывает размер зарплаты прибылью компании за 2019 год в размере 600 млн гривен.

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