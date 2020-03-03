Ретельно мити руки і не панікувати: чому не варто боятися коронавірусу в Україні

В той час, як в україні зафіксували перший випадок коронавіруса, громадян та жителів країни закликають не панікувати та зберігати спокій. Про ці і інші поради на своїй сторінці в Facebook пише екс-в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун закликала читати і поширювати інформацію тільки з перевірених джерел, а також пам'ятати про захист самих себе і людей навколо.

Головні поради:

▪ Часто і ретельно мити руки водою з милом. Щонайменше 20-30 секунд.

▪ Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртосодержащий антисептик для рук - розчин з вмістом спирту 60-80% або 2% хлоргексидину. Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба не менше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується більше бруду). При першій же можливості помити руки з милом і водою. Не торкайтеся брудними руками до очей, носа або рота.

▪ Уникати тісного контакту з хворими людьми і натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших:

▪ Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

▪ Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

▪ Прикрити рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки.

▪ Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікують поверхні.

▪ Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

В той же час МОЗ стверджує, що ситуація під контролем і заражений коронавірусом чоловік на даний момент ізольований, також ізольовані його родичі, з якими він контактував.

Як повідомляли Українські Новини, Черновецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.