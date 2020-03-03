підписатися на розсилку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
ONLINE
3.03.20 14:30 Пресс-конференция: "Внедрение рынка земли - государственная измена"

03 березня 2020, вівторок, 12:51 22
Суспільство 2020-03-03T14:15:03+02:00
Українські Новини
Ретельно мити руки і не панікувати: чому не варто боятися коронавірусу в Україні

Ретельно мити руки і не панікувати: чому не варто боятися коронавірусу в Україні

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В той час, як в україні зафіксували перший випадок коронавіруса, громадян та жителів країни закликають не панікувати та зберігати спокій. Про ці і інші поради на своїй сторінці в Facebook пише екс-в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так, Супрун закликала читати і поширювати інформацію тільки з перевірених джерел, а також пам'ятати про захист самих себе і людей навколо.

Головні поради:

▪ Часто і ретельно мити руки водою з милом. Щонайменше 20-30 секунд.

▪ Якщо немає можливості помити руки з водою і милом, варто використовувати спиртосодержащий антисептик для рук - розчин з вмістом спирту 60-80% або 2% хлоргексидину. Антисептик повинен покривати всю поверхню шкіри рук, обробляти руки треба не менше 30 секунд і особливу увагу приділити нігтям (тут накопичується більше бруду). При першій же можливості помити руки з милом і водою. Не торкайтеся брудними руками до очей, носа або рота.

▪ Уникати тісного контакту з хворими людьми і натовпу.

Якщо у вас є симптоми гострої респіраторної інфекції, щоб запобігти зараженню інших:

▪ Залишайтеся вдома, якщо захворіли.

▪ Уникайте тісного контакту з іншими людьми.

▪ Прикрити рот і ніс серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мийте руки.

▪ Регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікують поверхні.

▪ Будьте на зв'язку зі своїм сімейним лікарем.

В той же час МОЗ стверджує, що ситуація під контролем і заражений коронавірусом чоловік на даний момент ізольований, також ізольовані його родичі, з якими він контактував.

Як повідомляли Українські Новини, Черновецька міськрада має намір обмежити режим відвідування мерії через коронавірус.

Тим часом соцмережі бурхливо відреагували на появу коронавірусу в Україні.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Спалах коронавірусу коронавірус в Чернівцях

В Україні зафіксували перший випадок коронавірусу
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря
Новини
Гривня продовжує падати: НБУ знизив курс гривні на середу 14:07
"Укрпошта" похвалилася прибутком, який отримала у вигляді дотації з держбюджету 14:02
Монополіста з виробництва солі передали на приватизацію 13:54
АМКУ перевіряє "Нафтогаз" у зв'язку з продажем газу за завищеними цінами 13:40
Коронавірус. Фото: flickr
Що відомо про інфікованого коронавірусом жителя Чернівців і його сім'ю 13:26
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком 13:22
Необхідно знайти замість Гончарука людину, яка впорається з економічними викликами, – журналістка 13:26
Главою Пенітенціарної служби можуть призначити губернатора часів Януковича, - ЗМІ 12:35
Геннадій Буткевич видобуватиме в Україні уран і рідкоземельні метали 13:51
більше новин
НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої 15:38
3.03.20 14:30 Прес-конференція: "Запровадження ринку землі – державна зрада" 16:05
В Україні чотирьох людей перевіряють на коронавірус, — МОЗ 13:56
КС напередодні кадрових питань в Раді розгляне законність люстрації 11:55
Коронавірус. Фото: freepik
Через коронавірус загинули вже більше 3 тис. осіб. Дані на 2 березня 08:45 Карта
більше новин
Коронавірус дістався до України. Дані про поширення вірусу на 3 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok