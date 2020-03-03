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03 березня 2020, вівторок, 12:23 61
Суспільство 2020-03-03T13:06:11+02:00
Українські Новини
Соцмережі іронізують над коронавірусом в Україні

Соцмережі іронізують над коронавірусом в Україні

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавірус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Після того, як в Україні підтвердили перший випадок захворювання людини на китайський коронавірус 2019-nCoV, соцмережі вибухнули швидкою реакцією, яку зібрали Українські Новини.

"Корона-вірус в Україні. Коли починаємо масову істерію і напади іпохондрії?" - задається питанням Любопытная Мари.

Реакція на коронавірус в Україні в соцмережах. Скріншот: twitterРеакція на коронавірус в Україні в соцмережах. Скріншот: twitter

"У Львові вже розмели антисептики - факт. Тепер біжимо за гречкою, сіллю і милом! Ну і на молебень, свічку поставити", - пише Олег Бабій.

Коронавірус в Україні. Скріншот: twitterКоронавірус в Україні. Скріншот: twitter

"Пам'ятай, коронавірус, тут господар - аваковірус", - пише o, macadamia.

Реакція українців на коронавірус. Скріншот: twitterРеакція українців на коронавірус. Скріншот: twitter

"Моз: в Україні є перший підтверджений випадок зараження коронавірусом, зареєстрований у Чернівцях. Решта країни: Чернівці камери дивитися онлайн", - пише Останній реченець.

Коронавірус в Чернівцях - реакція людей. Скріншот: twitterКоронавірус в Чернівцях - реакція людей. Скріншот: twitter

"Мийте руки і не забувайте, що Аваков чорт, який страшніший за коронавірус", - жартує Пані Кіттен.

Коронавірус в Україні - як реагують люди. Скріншот: twitterКоронавірус в Україні - як реагують люди. Скріншот: twitter

"У мене зараз весь поверх обговорює 1 офіційний випадок коронавірусу в Україні. Головне не створювати паніки, а то знищимо самі себе ще до тих пір, коли коронавірус добереться до нас", - пише користувач під ніком "брекет хоупа".

Заклики не створювати паніку в соцмережах з-за коронавіруса. Скріншот: twitterЗаклики не створювати паніку в соцмережах через коронавірус. Скріншот: twitter

Мем про коронавірус в Україні. Скріншот: twitterМем про коронавірус в Україні. Скріншот: twitter

Мем про коронавірус в Чернівцях. Скріншот: twitterМем про коронавірус в Чернівцях. Скріншот: twitter

Мем про коронавірус в Україні 2. Скріншот: ТвіттерМем про коронавірус в Україні 2. Скріншот: Твіттер

Реакція соцмереж на коронавірус. Скріншот: ТвіттерРеакція соцмереж на коронавірус. Скріншот: Твіттер

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

Також за добу кількість заражених коронавірусом збільшилася майже на дві тисячі чоловік.

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