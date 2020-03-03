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03 березня 2020, вівторок, 08:18 15
Силові структури 2020-03-03T10:30:03+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики поранили 5 військових

На Донбасі бойовики поранили 5 військових

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, поранений український військовий, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Фото: Facebook/ОНС

Вчора, 2 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Були поранені двоє українських військових, троє - отримали бойові травми. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій.

"Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномета калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни біля будинку вибуховою хвилею вибито шибки, осколками яких була поранена місцева мешканка. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті обстрілу ворога два українських військовослужбовців отримали поранення, троє - бойову травму.

"З початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 8 мін по захисниках населеного пункту Широкіно, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу втрат немає", - відзначили в штабі.

Також у штабі повідомили про втрати бойовиків.

"За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів становили: безповоротні - 4 людини, пораненими і травмованими - 2 людини, знищено озброєння та військової техніки - 2 одиниці", - додали в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, в Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового.

Раніше на Донбасі загинув український військовий, семеро отримали поранення.

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