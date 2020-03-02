У Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового

У Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військово

У той час, як обстріли в зоні ООС 2 березня принесли загибель військового і поранення ще сімох військовослужбовців, прокуратура Луганської області та Служба безпеки України почала розслідування загибелі військовослужбовця Збройних сил України та поранення ще 4 через попадання протитанкової керованої ракети (ПТКР) бойовиків на армійський автомобіль з продуктами 1 березня біля Нижнетеплого Станично-Луганського району.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.

"Був відкритий вогонь з протитанкової керованої ракети (ПТКР) по військовому вантажному автомобілю, який розвозив продукти харчування. Приблизна відстань до автомобіля становила 3 500 метрів, що свідчить про прицільності пострілу", - йдеться в повідомленні.

В результаті попадання снаряда в кабіну автомобіля 1 військовослужбовець загинув, ще 4 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наголошується, що в безпосередній близькості від місця обстрілу розташовані житлові будинки цивільного населення, про що противнику було добре відомо.

В ході огляду місця події вилучено елементи ракети, за допомогою яких приймалися команди для її керування, і транспортний засіб, які будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

Наголошується, що з початку 2020 року в результаті збройного конфлікту на території Луганської області загинули 30 військовослужбовців, 63 людини отримали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 1 березня, один український військовослужбовець загинув, п'ятеро поранені, ще двоє отримали бойові травми.