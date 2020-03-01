На Донбассе погиб военный, еще шестеро получили ранения и травмы

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 1 украинский военнослужащий погиб, 3 получили ранения и 3 - боевое поражение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов 82-мм калибра, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.



Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское, Невельское, Луганское и Нижнетеплое.



В сообщении пресс-службы также отмечается, что в воскресенье, во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое, боевики заметили автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, 2 получили ранения, еще 2 - боевое поражение.



Всего в результате обстрелов противника 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение.



Как сообщали Українськi Новини, 29 февраля боевики 19 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил, 2 военных получили ранение.



Кроме того, боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, 28 февраля, один военный получил ранение.