Індексацію пенсій проведуть у вересні. Кому підвищать виплати

Окрім того, що 1 березня почалася індексація пенсій, Кабінет міністрів України запланував таку індексацію на вересень 2020 року.

Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, в цьому році індексацію пенсій проведуть восени, після чого їх розмір зросте.

"Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень в місяць", - зазначила міністр.

Вона додала, що індексації заплановані і на наступні роки.

Крім того, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів:

2020 рік - пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їх пенсії в середньому зростуть на 700 гривень в місяць);

далі - від 78 років;

ще через рік - від 75 і так далі.

А якщо парламент підтримає законопроєкт №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати допомогу на догляд. Очікується, що дана допомога в розмірі 670 гривень щомісяця будуть отримувати 100 тис. пенсіонерів.

План індексації пенсій. Інфографіка: Мінсоцполітики

Як повідомляли Українські Новини, рішення про індексацію пенсій ще немає.

Тим часом Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий.