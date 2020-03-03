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03 березня 2020, вівторок, 05:20 5
Суспільство 2020-03-03T05:20:05+02:00
Українські Новини
Індексацію пенсій проведуть у вересні. Кому підвищать виплати

Індексацію пенсій проведуть у вересні. Кому підвищать виплати

Таня Войтюк
Пенсії, індексація пенсій, Пенсійний фонд, пенсія, фінансування пенсій, Індексація
Індексація пенсії
Індексація пенсії

Окрім того, що 1 березня почалася індексація пенсій, Кабінет міністрів України запланував таку індексацію на вересень 2020 року.

Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, в цьому році індексацію пенсій проведуть восени, після чого їх розмір зросте.

"Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень в місяць", - зазначила міністр.

Вона додала, що індексації заплановані і на наступні роки.

Крім того, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів:

  • 2020 рік - пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їх пенсії в середньому зростуть на 700 гривень в місяць);
  • далі - від 78 років;
  • ще через рік - від 75 і так далі.

А якщо парламент підтримає законопроєкт №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати допомогу на догляд. Очікується, що дана допомога в розмірі 670 гривень щомісяця будуть отримувати 100 тис. пенсіонерів.

План індексації пенсій. МінсоцполітикиПлан індексації пенсій. Інфографіка: Мінсоцполітики

Як повідомляли Українські Новини, рішення про індексацію пенсій ще немає.

Тим часом Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий.

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