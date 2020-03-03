Індексацію пенсій проведуть у вересні. Кому підвищать виплати

Окрім того, що 1 березня почалася індексація пенсій, Кабінет міністрів України запланував таку індексацію на вересень 2020 року. Про це у Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська. За її словами, в цьому році індексацію пенсій проведуть восени, після чого їх розмір зросте. "Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. В середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень в місяць", - зазначила міністр. Вона додала, що індексації заплановані і на наступні роки. Крім того, відповідно до нової стратегії підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися у кілька етапів: 2020 рік - пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їх пенсії в середньому зростуть на 700 гривень в місяць); далі - від 78 років; ще через рік - від 75 і так далі. А якщо парламент підтримає законопроєкт №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років будуть отримувати допомогу на догляд. Очікується, що дана допомога в розмірі 670 гривень щомісяця будуть отримувати 100 тис. пенсіонерів. План індексації пенсій. Інфографіка: Мінсоцполітики Як повідомляли Українські Новини, рішення про індексацію пенсій ще немає. Тим часом Пенсійний фонд завершив фінансування пенсій за лютий.