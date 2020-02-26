Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль

Пенсионный фонд Украины после того, как утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая учитывается для исчисления пенсии, завершил финансирование пенсий за февраль 2020.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы Пенсионного фонда в социальной сети Facebook

"По состоянию на 25 февраля выплаты проведены в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 35,9 млрд грн", - говорится в нем.

Финансирование пенсий за февраль 2020. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет.

Вокруг пенсионной реформы в Украине уже не один год идут споры, поскольку из-за высокой теневой занятости и уклонения от уплаты налогов многим грозит пенсия еще ниже, чем в нынешних пенсионеров, 82,7% которых получают меньше прожиточного минимума. Как отметила заместитель Министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, такая низка пенсия - не придел, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.