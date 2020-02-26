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26 февраля 2020, среда, 05:30 58 Инфографика
Общество 2020-02-26T05:30:01+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль

Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за февраль

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсионный фонд, Финансирование пенсий, Пенсии
Деньги. Фото: censor.net
Деньги. Фото: censor.net

Пенсионный фонд Украины после того, как утвердил показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года, которая учитывается для исчисления пенсии, завершил финансирование пенсий за февраль 2020.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-службы Пенсионного фонда в социальной сети Facebook

"По состоянию на 25 февраля выплаты проведены в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 35,9 млрд грн", - говорится в нем.

Финансирование пенсий за февраль 2020. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий за февраль 2020. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. 

Вокруг пенсионной реформы в Украине уже не один год идут споры, поскольку из-за высокой теневой занятости и уклонения от уплаты налогов многим грозит пенсия еще ниже, чем в нынешних пенсионеров, 82,7% которых получают меньше прожиточного минимума. Как отметила заместитель Министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, такая низка пенсия - не придел, уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться.

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