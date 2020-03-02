Вбивство Старицького: поліція провела слідчий експеримент через відсутность Кожари у будинку

Поліція не провела слідчий експеримент у кримінальному провадженні про вбивство генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари в Чайках Київської області через відсутність екс-міністра і його дружини вдома.

Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії "Міллер", передають Українські Новини.

Наголошується, що експеримент був запланований на 13:00 2 березня в будинку Кожари, де було знайдено тіло Старицького.

Про необхідність проведення вказаної слідчої дії власник приміщення був повідомлений завчасно відповідно до вимог чинного законодавства.

При цьому подружжя Кожар не було в будинку.

На місці події були присутні представники потерпілих, слідчі слідчого відділення Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти слідчого управління, експерти-балісти, судово-медичний експерт, судово-медичний експерт-криміналіст.

За словами слідчих, адвокати Кожара були також попереджені про слідчій дії.

Зокрема, адвокат у телефонній розмові повідомив, що буде через годину і разом з довіреною особою дасть можливість провести слідчу дію в будинку Кожари.

Очікування власників приміщення затягнулося на 2 години, після чого прибуло двоє осіб, які представилися адвокатами Кожари, і повідомили, що екс-міністр вранці був госпіталізований через гіпертонічну кризу.

За їх словами, дружина Кожари також перебуває разом з ним у лікарні в Феофанії.

При цьому екс-міністр просив без його участі слідчий експеримент не проводити.

Протоколом проведення слідчої дії був зафіксований факт відмови у проведенні слідчого експерименту.

Як повідомляли Українські Новини, поліція перевіряє можливу причетність Кожари до вбивства Старицького.

Раніше поліція перекваліфікувала з самогубства на умисне вбивство справу за фактом смерті Старицького.