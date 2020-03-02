Судова реформа та боротьба з корупцією стане запорукою приходу IKEA в Україну — МЗС Швеції

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що реформа судової системи України та боротьба з корупцією боротьба стане запорукою приходу шведської мережі магазинів меблів і товарів для дому IKEA на український ринок.

Про це вона повідомила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко в Києві, передають Українські Новини.

"Міністр Пристайко запитав мене про Ікею. Ікеа, звичайно, приватна компанія, тому вони самі приймають рішення. Але, як колишня міністерка торгівлі, можу сказати, що більш передбачувана судова система, прозоріше законодавство та рішучіші зусилля по боротьбі з корупцією - це перша вимога шведської компанії", - сказала вона.

У свою чергу Пристайко повідомив, що в України та Швеції хороші економічні відносини, в тому числі взаємний товарообіг сягає майже пів мільярда євро на рік.

Лінде також повідомила, що Швеція - друга після Німеччини країна за обсягом наданої Україні гуманітарної допомоги.

Вона також запевнила, що під час головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році Україна буде у фокусі уваги.

Міністр також підкреслила, що санкції проти Росії повинні зберігатися до тих пір, поки не будуть усунені причини їх введення.

Як повідомляли "Українські Новини", у грудні Президент Володимир Зеленський закликав Швеції збільшити ділову присутність в Україні, у свою чергу прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен відзначив важливість боротьби з корупцією і стримування впливу олігархів в Україні для цього.

Раніше повідомлялося про те, що IKEA вже планувала відкрити перший магазин в ТРЦ Ocean Mall, але відкриття не відбулося.

Тим часом, навесні 2020 IKEA має намір відкрити інтернет-магазин в Україні.