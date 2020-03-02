Тарифи для пасажирів на залізничні перевезення не підвищено

Міністерство інфраструктури заявило, що наразі індексація тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом з 1 березня не узгоджена.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений", - сказано в ньому.

Наголошується, що надходження від пасажирських перевезень тільки на 43% покривають витрати на їх організацію.

Крім того, низьким залишається рівень компенсацій з державного і місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій.

Згідно з повідомленням, в 2019 році "Укрзалізниця" перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд гривень, в той час як компенсовано було 136 млн гривень або 12,8%.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 акціонерне товариство "Укрзалізниця" ініціювало індексацію тарифів на пасажирські перевезення по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року.

Тим часом поїзд "Київ-Москва" виявився найприбутковішим в 2019 році.