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02 березня 2020, понеділок, 15:06 5
Транспорт 2020-03-02T15:06:58+02:00
Українські Новини
Тарифи для пасажирів на залізничні перевезення не підвищено

Тарифи для пасажирів на залізничні перевезення не підвищено

Елена Литвин
Укрзалізниця, Пасажирський поїзд, Ціни на квитки, квитки на потяги, Пасажирські перевезення
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Поїзд. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Міністерство інфраструктури заявило, що наразі індексація тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом з 1 березня не узгоджена.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно - з 1 березня по 31 грудня 2020 року у всіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ Міністерства інфраструктури поки не узгоджений", - сказано в ньому.

Наголошується, що надходження від пасажирських перевезень тільки на 43% покривають витрати на їх організацію.

Крім того, низьким залишається рівень компенсацій з державного і місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій.

Згідно з повідомленням, в 2019 році "Укрзалізниця" перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд гривень, в той час як компенсовано було 136 млн гривень або 12,8%.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 акціонерне товариство "Укрзалізниця" ініціювало індексацію тарифів на пасажирські перевезення по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року.

Тим часом поїзд "Київ-Москва" виявився найприбутковішим в 2019 році.

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