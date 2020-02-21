Поезд в Москву оказался самым прибыльным в 2019

Акционерное общество "Укрзализныця" констатирует, что в 2019 году самым прибыльным поездом международного направления был "Киев - Москва" с показателем прибыли 145,2 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба АО.

Согласно ему, на данном направлении было предложено 339 414 мест, из которых реализовали 253 530.

На втором месте среди международных направлений по прибыльности оказался поезд "Кривой Рог - Москва" с показателем 95,7 млн гривен (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708), на третьем - "Одесса - Москва" с 54,9 млн гривен (из 140 518 мест реализовано 116 146), на четвертом - "Одесса - Перемышль" с 22,2 млн гривен (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом - "Киев – Санкт-Петербург" с 16 млн гривен (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными были признаны направления "Хмельницкий - Москва" с убытком 4,5 млн гривен (из 91 767 продано 54 656) и "Львов-Перемышль" с 3 млн гривен (из 30 816 продано 15 580).

Статистика прибыльности поездов

В свою очередь лидером среди внутренних направлений по прибыльности стал поезд "Киев - Одесса" с показателем прибыли 74,5 млн гривен (из 427 104 реализовано 387 177).

Второе место занял поезд "Киев - Львов" с 56 млн гривен (из 392 582 реализовано 333 313), третье - "Днипро - Киев" с 55,7 млн гривен (из 407 996 реализовано 383 520), четвертое - "Харьков - Киев" с 47,4 млн гривен (из 385 362 реализовано 325 237), пятое - "Киев - Запорожье" с 33,7 млн гривен (из 220 712 реализовано 197 065).

Прибыльные поезда в 2019

Самым убыточным в прошлом году оказался внутренний поезд "Львов - Бахмут" с убытком 275,5 млн гривен (из 416 828 продано 367 711), на втором месте - "Ужгород - Лисичанск" с 260,3 млн гривен (из 459 622 реализовано 457 167), на третьем - "Мариуполь - Львов" с 217,1 млн гривен (из 449 994 продано 422 265), на четвертом - "Ивано-Франковск - Николаев" с 209,1 млн гривен (из 429 437 продано 396 589), на пятом - "Киев - Рахов" с 189,6 млн гривен (из 548 456 продано 502 835).

В целом по итогам работы 2019 года от пассажирских перевозок на дальнем сообщении ожидаемый ущерб составляет 6,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее с поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус.

Пассажиры при посадке в поезд могут предъявлять электронное удостоверение в приложении "Дія".