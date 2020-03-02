У березні відбудуться дві сесії пробного ЗНО

В 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня, а графік основної сесії ЗНО вже опубліковано на сайті Центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

У повідомленні йдеться, що у день проведення пробного тестування кожен може написати тест з одного навчального предмета.

Про те, де і коли буде проходити пробне тестування, учасникам буде повідомлено на спеціально створених сторінках на сайті Цента. Там же з'являться результати проходження тестів.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді в спеціальний сервісу "Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання".

Результати з української мови та літератури потрібно буде внести 21-23 березня. З історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також англійської, німецької, французької та іспанської мови треба буде внести 28-30 березня.

Результати тестування з української мови та літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

У центрі попередили, що реєстрація на пробне ЗНО не означає автоматичну реєстрацію на основну сесію тестування. А результати пробного оцінювання не будуть зараховані як оцінки державної підсумкової атестації.

Як повідомляли Українські Новини, реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні стартувала 3 лютого.

Тим часом іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.