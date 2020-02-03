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03 февраля 2020, понедельник, 10:50 16
Общество 2020-02-03T10:58:41+02:00
Українські Новини
В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правила и сроки подачи документов

В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правила и сроки подачи документов

Таня Войтюк
ВНО, Образование, Экзамен, Регистрация
Регистрация на ВНО продлится до 24 марта. Фото: pexels
Регистрация на ВНО продлится до 24 марта. Фото: pexels

Сегодня, 3 февраля, в Украине стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, на которую необходимые комплекты документов учащихся могут присылать руководители учебных заведений до 17 марта 2020 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Чтобы зарегистрироваться, нужно создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Регистрационную карточку необходимо сформировать с помощью сервиса "Зарегистрироваться". Одним из первых шагов является выбор категории. Процедура регистрации отличается для лиц, сдающих или не сдающих государственную итоговую аттестацию. Обработка длится не дольше 10 рабочих дней с момента их поступления.

Бланк регистрацииБланк регистрации

Подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат, который будет выслан в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника ВНО. В случае отказа в регистрации вышлют выписку из протокола заседания регламентной комиссии, в котором будет указана причина. Если эти причины можно устранить, то необходимо отправить новую регистрационную карточку до 24 марта.

Как сообщали Українські Новини, появился график проведения всех тестов на ВНО.

Тем временем иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.

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