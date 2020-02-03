В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правила и сроки подачи документов

Подтверждением факта регистрации для участия во внешнем оценивании является Сертификат, который будет выслан в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением участника ВНО. В случае отказа в регистрации вышлют выписку из протокола заседания регламентной комиссии, в котором будет указана причина. Если эти причины можно устранить, то необходимо отправить новую регистрационную карточку до 24 марта.

Как сообщали Українські Новини, появился график проведения всех тестов на ВНО.

Тем временем иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.