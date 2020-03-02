НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

В той час, як залишки коштів на ЄКР у лютому помітно зросли, Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 40 млн доларів, використовуючи Matching, і 41 млн доларів – за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 693,5 млн доларів, а продано - 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 388,5 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 082 млн доларів, а продано – 295 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок.