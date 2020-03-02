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02 березня 2020, понеділок, 12:43 19
Фінанси 2020-03-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

НБУ продовжує скуповувати валюту на міжбанку

Сергій Жолобецький
НБУ, Валюта, курс гривні, Міжбанк, долари
Пропозиція валюти на міжбанку скорочується
Пропозиція валюти на міжбанку скорочується

В той час, як залишки коштів на ЄКР у лютому помітно зросли, Національний банк у період з 24 по 28 лютого купив на міжбанківському валютному ринку 81 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 40 млн доларів, використовуючи Matching, і 41 млн доларів – за єдиним курсом.

З початку року за єдиним курсом куплено 693,5 млн доларів, а продано - 223,5 млн доларів.

Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 388,5 млн доларів, а продав - 71,5 млн доларів.

Всього з початку року куплено 1 082 млн доларів, а продано – 295 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

В 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок.

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