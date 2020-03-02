Рябошапка перекваліфікував справу проти Киви

Офіс генерального прокурора перекваліфікував справу проти депутата Верховної Ради Іллі Киви ("Опозиційна платформа - за Життя") з нанесення умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості на нанесення легкого тілесного ушкодження і викликав його для вручення підозри.

Про це Українським Новинам повідомив Кива.

"Ви подивіться, як написано на сайті Офісу генпрокурора? Там стаття 125 Кримінального кодексу (легке тілесне ушкодження), а спочатку була кваліфікація за ст 122. Рябошапка незаконно, самостійно кваліфікував цю справу. Він повинен за це понести відповідальність", - сказав Кива.

Депутат повідомив, що оскаржуватиме повідомлення про підозру у суді, а також домагатиметься притягнення Рябошапки до кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора викликає депутата Верховної Ради Іллю Киву (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 2 березня для вручення повідомлення про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Раніше, 22 лютого, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив справу за фактом нанесення Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в центрі Києва.