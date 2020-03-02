Гончарук заперечує інформацію про свою відставку

На сьогоднішній прес-конференції прем'єр-міністр Олексій Гончарук заперечує написання заяви про відставку.

Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, 2 березня, передають Українські Новини.

"Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав", - сказав він.

Він також зазначив, що очікує консультації щодо цієї теми з президентом Володимиром Зеленським та парламентом.Також Гончарук зазначив, що на сьогодні більше нічого коментувати не хоче.

Як повідомляли "Українські Новини", у ряді ЗМІ з'явилася інформація про те, що Гончарук повторно 28 лютого подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку і в середу, 4 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто відставка прем'єра і призначення на його посаду віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

Зеленський попросив Раду зібратися 4 березня на позачергове засідання для розгляду питання по Кабміну та заслуховування звіту правоохоронців.

Нагадаємо, президент підтвердив зустріч з Тігіпком на тлі чуток про зміну прем'єра.