У лютому ринок нових легкових автомобілів виріс на 21%

У лютому 2020 року порівняно з лютим 2019 року продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 21% до майже 7 тис. одиниць.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Найбільш популярною маркою місяці була Renault із показником 1223 реалізованих і зареєстрованих автомобілів. Таким чином, попит на машини цієї марки на українському ринку щодо показника річної давності збільшився майже на 68%. На другому місці Toyota з результатом 1089 авто. Свій лютневий результат ця японська марка збільшила майже на 52%. Третє місце українці віддали KIA, купивши 479 автомобілів цієї марки, або на 20% менше, ніж роком раніше", - сказано в ньому.

Автомобілі Skoda посіли четверте місце, показавши зростання продажів на 4% до лютого 2019 року до 368 автомобілів, на п'ятому місці легкові автомобілі марки Nissan - 361 продаж.

Згідно з повідомленням, за підсумками лютого самим затребуваним автомобілем на українському ринку нових легкових автомобілів знову став автомобіль Toyota RAV-4 - 482 продажів.

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У 2019 році порівняно з 2018 роком продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 8% до 88,5 тис. одиниць.

У 2018 році порівняно з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.