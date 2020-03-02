У січні держборг трохи скоротився

Держборг скоротився в січні після зростання в грудні

Держборг скоротився в січні після зростання в грудні

Після створення в Україні Агентства з управління держборгом, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в січні скоротився на 1,1% або на 0,94 млрд доларів до 83,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець січня склав 2 079,02 млрд гривень або 83,43 млрд доларів проти 1 998,28 млрд гривень, або 84,36 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 січня склав 1 832,51 млрд гривень (73,54 млрд доларів) проти 1 761,37 млрд гривень (74,36 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 39,34 млрд доларів до 40,58 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг скоротився з 829,5 млрд гривень до 821,2 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті скоротився з 35,02 млрд доларів до 32,95 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 січня становив 237,14 млрд гривень, або 9,89 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік виріс в доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,33 млрд доларів до 76,31 млрд доларів.

За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

При цьому в 2019 році розмір прямого держборгу збільшився на 7,2 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 98,9 млрд гривень.

Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.

Україні протягом лютого необхідно виплатити 4,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 22,98 млрд гривень за внутрішніми боргами.