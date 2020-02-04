В феврале по госдолгу Украине необходимо будет выплатить 27,68 млрд гривен

Минфину предстоит выплатить более миллиарда долларов по госдолгу в феврале

Минфину предстоит выплатить более миллиарда долларов по госдолгу в феврале

Украине в течение февраля необходимо выплатить 4,7 млрд гривен по внешним долгам и 22,98 млрд гривен по внутренним долгам.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом в феврале на обслуживание внутреннего долга необходимо будет направить 4,97 млрд гривен, а на погашение – 18,02 млрд гривен.

На обслуживание внешнего долга необходимо будет потратить 2,56 млрд гривен, а на погашение – 2,14 млрд гривен.

Всего в феврале по госдолгу необходимо будет заплатить 27,68 млрд гривен.

В марте эта сумма составит 36,85 млрд гривен (10,16 млрд гривен – по внутреннему госдолгу и 26,69 млрд гривен – по внешнему).

В целом в течение 2020 года Украине необходимо выплатить 169,24 млрд гривен по внешним долгам и 231,46 млрд гривен по внутренним долгам.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 4 февраля, Украина должна выплатить Международному валютному фонду 135 млн долларов.

В частности, Украина должна выплатить 98,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 4 февраля составляет более 135 млн долларов.

Данный платеж будет осуществлен за программу расширенного финансирования EFF.

Национальный банк ожидает заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов.