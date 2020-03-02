На Україну йде штормовий вітер: синоптики оголосили І рівень небезпеки

В Україні у зв'язку з поривами вітру 15-20 м/с і 25-30 м/с, в Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Штормове попередження в Україні. Карта: Укргидрометцетр

Під час сильного вітру синоптики радять не ходити під деревами і білбордами. Під час жовтого рівня небезпеки необхідно виявляти максимальну обережність при знаходженні в зоні дії погодних явищ.

Такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

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