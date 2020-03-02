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02 березня 2020, понеділок, 08:56 13 Карта
Суспільство 2020-03-02T09:10:04+02:00
Українські Новини
На Україну йде штормовий вітер: синоптики оголосили І рівень небезпеки

На Україну йде штормовий вітер: синоптики оголосили І рівень небезпеки

Надежда Комендантова
Штормовое предупреждение, дснс, Попередження, Укргідрометцентр
Ураган. Фото: Gismeteo
Ураган. Фото: Gismeteo

В Україні у зв'язку з поривами вітру 15-20 м/с і 25-30 м/с, в Карпатах синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.

"За даними Укргідрометцентру, протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

По Києву та Київській області протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Штормове попередження в Україні. Карта: УкргидрометцетрШтормове попередження в Україні. Карта: Укргидрометцетр

Під час сильного вітру синоптики радять не ходити під деревами і білбордами. Під час жовтого рівня небезпеки необхідно виявляти максимальну обережність при знаходженні в зоні дії погодних явищ.

Такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на перший місяць весни

Також повідомлялося, доак впоратися з температурними перепадами навесні: поради для метеозалежних.

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