На Донбасі бойовики застосовували гранатомети і міномети, ЗСУ зазнали серйозних втрат

Вчора, 1 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, п'ятеро отримали поранення, а ще двоє – бойові травми. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли наших позицій.

"Вчора, 1 березня, в результаті обстрілу ворога один український захисник загинув, п'ятеро військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще дві людини отримали бойові травми", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС біля КПВВ, поранені троє військових.

Раніше бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмована.