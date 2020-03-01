На Донбасі загинув військовий, ще шестеро отримали поранення і травми

Бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 1 український військовослужбовець загинув, 3 отримали поранення і 3 - бойові ураження.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.



"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів 82-мм калібру, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.



Обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів Піски, Лебединське, Невельське, Луганське та Нижньотепле.



У повідомленні пресслужби також зазначається, що в неділю, під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу населеного пункту Нижньотепле, окупанти помітили автомобіль і застосували протитанковий ракетний комплекс. Внаслідок потрапляння протитанкової керованої ракети в кабіну автомобіля 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, 2 отримали поранення, ще 2 - бойові ураження.



Загалом у результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє отримали поранення і ще троє - бойові ураження.



Як повідомляли Українські Новини, 29 лютого бойовики 19 разів обстріляли позиції Операції об'єднаних сил, 2 військових отримали поранення.



Крім того, бойовики 8 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 28 лютого, один військовий отримав поранення.