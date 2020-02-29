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29 февраля 2020, суббота, 19:46 26
Силовые структуры 2020-02-29T19:46:02+02:00
Українські Новини
Обострение на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения

Обострение на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения

Валерия Драгомирова
Донбасс, раненые военнослужащие, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
ООС. Фото: Минобороны
ООС. Фото: Минобороны

Боевики 11 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил в субботу, 29 февраля, 2 украинских военнослужащих ранено.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 120-мм и 82-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Отмечается, что в следствии вражеских обстрелов 2 военнослужащих ООС получили ранения.

Также сообщается, что на участке разведения сил №1 ситуация остается стабильной и соблюдается режим тишины.

"Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. Представители ГосЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - подчеркнули в сообщении.

Кроме того, на участках разведения сил №2 и №3 обстановка стабильная и продолжаются меры касательно соблюдения режима тишины.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, 28 февраля, один военный получил ранение.

Также боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.

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