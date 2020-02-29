Обострение на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения

Боевики 11 раз обстреляли позиции Операции объединенных сил в субботу, 29 февраля, 2 украинских военнослужащих ранено.Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 120-мм и 82-мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.Отмечается, что в следствии вражеских обстрелов 2 военнослужащих ООС получили ранения.Также сообщается, что на участке разведения сил №1 ситуация остается стабильной и соблюдается режим тишины."Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров. Представители ГосЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь", - подчеркнули в сообщении.Кроме того, на участках разведения сил №2 и №3 обстановка стабильная и продолжаются меры касательно соблюдения режима тишины.Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил в пятницу, 28 февраля, один военный получил ранение.Также боевики 10 раз обстреляли позиции сил ООС 26 февраля, 1 военный погиб, 1 ранен, 1 травмирован.