У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці

Київська міська державна адміністрація попереджає про пориви вітру 15-20 м/с 1-2 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київміськадміністрації, передають Українські Новини.

"У найближчі три години і до кінця 1 березня та протягом 2 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в ньому.

У свою чергу управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста дотримуватись основні рекомендації під час сильного вітру: всі вікна повинні бути щільно закриті, з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні; уникати перебування поруч з великими деревами, особливо тополь.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні пориви вітру до 30 м/с: в Україні оголошено штормове попередження.

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