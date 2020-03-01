У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці

Київська міська державна адміністрація попереджає про пориви вітру 15-20 м\/с 1-2 березня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київміськадміністрації, передають Українські Новини. "У найближчі три години і до кінця 1 березня та протягом 2 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м\/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в ньому. У свою чергу управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста дотримуватись основні рекомендації під час сильного вітру: всі вікна повинні бути щільно закриті, з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні; уникати перебування поруч з великими деревами, особливо тополь. Як повідомляли Українські Новини, сьогодні пориви вітру до 30 м\/с: в Україні оголошено штормове попередження. Раніше Українські Новини писали, як впоратися з температурними перепадами навесні: поради для метеозалежних.