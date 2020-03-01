підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 березня 2020, неділя, 15:23 13
Суспільство 2020-03-01T17:49:06+02:00
Українські Новини
У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці

У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці

Ольга Фандорина
Складні погодні умови, штормове попередження, Вітер, Штормовий вітер
Ураган, вітер. Фото: Gismeteo
Ураган, вітер. Фото: Gismeteo

Київська міська державна адміністрація попереджає про пориви вітру 15-20 м/с 1-2 березня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київміськадміністрації, передають Українські Новини.

"У найближчі три години і до кінця 1 березня та протягом 2 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в ньому.

У свою чергу управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста дотримуватись основні рекомендації під час сильного вітру: всі вікна повинні бути щільно закриті, з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні; уникати перебування поруч з великими деревами, особливо тополь.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні пориви вітру до 30 м/с: в Україні оголошено штормове попередження.

Раніше Українські Новини писали, як впоратися з температурними перепадами навесні: поради для метеозалежних.

Більше новин про: Складні погодні умови штормове попередження Вітер Штормовий вітер

По Закарпаттю прокотилися зимові грози...
Українців попередили про пориви вітру до 30 м/с...
Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз ...
Завтра в Україні погіршиться погода: оголошено што...
Доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%
"Нафтогаз" знизив на березень ціни для промспоживачів
Новини
Туреччина почала в Сирії нову військову операцію 16:05
У Києві почався штормовий вітер: що робити жителям столиці 15:23
У Києві на Солом'янській площі згоріла маршрутка 14:51
Єрмак і заступник керівника адміністрації президента Росії Козак провели зустріч у Мінську 14:23
Українців попередили про пориви вітру до 30 м/с 13:36
більше новин
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Геннадій Частяков і "Белавтодор" взяли участь у блокуванні дорожнього тендеру на Житомирщині, – ЗМІ 18:42
Зеленський призначив голів райадміністрацій у шести областях 19:33
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат 08:02
ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу 09:44
більше новин
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok