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01 березня 2020, неділя, 13:15 5
Силові структури 2020-03-01T13:20:10+02:00
Українські Новини
Біля КПВВ на Донбасі утворилися черги з автомобілів

Біля КПВВ на Донбасі утворилися черги з автомобілів

Анна Рудык
КПВВ, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Сьогодні вранці, 1 березня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі утворилася велика черга з автомобілів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

Так, повідомляється, що всього в черзі застрягли 145 автомобілів.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське"-15/25; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 25/20; "Гнутово" - 10/10", - повідомили прикордонники.

Наголошується, що всі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30.

Пасажиро-транспортний потік у порівнянні з попередньою добою зменшився. Загалом через КПВВ пройшли 31,7 тисячі чоловік і 3,7 тисячі транспортних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, вчора на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС біля КПВВ "Маріїнка", поранені троє військових.

Тим часом КПВВ на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік роботи.

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