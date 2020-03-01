Біля КПВВ на Донбасі утворилися черги з автомобілів

Сьогодні вранці, 1 березня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі утворилася велика черга з автомобілів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби. Так, повідомляється, що всього в черзі застрягли 145 автомобілів. "Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське"-15\/25; "Маріїнка" - 0\/40; "Новотроїцьке" - 25\/20; "Гнутово" - 10\/10", - повідомили прикордонники. Наголошується, що всі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком весняного періоду, пропускні операції здійснюються з 7:00 до 18:30. Пасажиро-транспортний потік у порівнянні з попередньою добою зменшився. Загалом через КПВВ пройшли 31,7 тисячі чоловік і 3,7 тисячі транспортних засобів. Як повідомляли Українські Новини, вчора на Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС біля КПВВ "Маріїнка", поранені троє військових. Тим часом КПВВ на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік роботи.