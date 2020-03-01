Все пункты пропуска в зоне ООС переходят на весенний график работы с 1 марта

КПВВ на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график работы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

29 февраля, все КПВВ открылись вовремя и работают в штатном режиме. Всего через КПВВ проследовало 33,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Также в то время, как в зонах разграничения начали замерять температуру выезжающим из зоны ОРДЛО, Луганская область организовала дежурство бригад скорой медицинской помощи и обеспечила бесконтактными инфракрасными термометрами 4 контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) для противодействия распространению коронавируса.