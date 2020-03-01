Доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%

Після того, як у січні доходи загального фонду держбюджету опинилися на 13,8 млрд гривень менше розпису, в лютому 2020 року державний бюджет по доходах виконано на 93,7%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

При цьому сукупні доходи держбюджету в лютому склали 95,3%.

Відзначається, що причини, які ускладнили виконання розпису в січні, мали вплив і в лютому.

"Мова йде про різницю фактичних макроекономічних показників від тих, які було закладено в державному бюджеті на 2020 рік. Зокрема мова йде про зміцнення курсу гривні, більш низькі обсяги імпорту (в еквіваленті долара США), низькі ціни на природний газ, більш повільне зростання середньої зарплати, ніж було враховано в бюджетних показниках на 2020 рік", - сказано в повідомленні.

Водночас у лютому доходи, за адміністрування яких відповідає Державна податкова служба, становили 37,1 млрд гривень і були вищими, ніж розпис на 7,1%, або на 2,5 млрд гривень.

"Головним джерелом перевиконання доходів у лютому було надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів, що становило 21,6 млрд гривень. Сальдо надходжень ПДВ у лютому становило 10,8 млрд гривень, що на 3,4 млрд гривень більше за розпис лютого (в лютому було відшкодовано 10,8 млрд гривень)", - підкреслили в міністерстві.

Також у лютому забезпечено виконання показників розпису від акцизного податку з тютюнових виробів на суму 3,3 млрд гривень завдяки поновленню виробництва тютюновими компаніями.

Своєю чергою, за оперативними даними Держказначейства, в січні-лютому касові видатки становили 131,1 млрд гривень, або 85,5% розпису.

Також витрати на оплату праці зросли на 17,8% р/р до 28,2 млрд гривень у результаті підвищення мінімальної заробітної плати і становили 91,9% розпису.

Крім того, зниження прибутковості за ОВДП і зміцнення курсу гривні дозволили заощадити на обслуговуванні боргу 3,4 млрд гривень.

Також повідомляється, що 28 лютого Мінфін отримав новий проєкт макропрогнозу від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і найближчим часом оцінить вплив оновленого макроекономічного прогнозу на бюджетні показники на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 держбюджет недоотримав 35 млрд гривень доходів.

Також залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в грудні скоротився на 68% з 55,006 млрд гривень (на 1 грудня) до 17,547 млрд гривень (на 1 січня).