Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася

З сьогоднішнього дня в Україні збільшиться вартість квитків на потяги. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Центру транспортних стратегій.

Так, повідомляється, що, починаючи з березня, ціни на квитки будуть зростати на 2% щомісяця.

"Планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повільна індексація - плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня - в результаті зростання на 22% відносно початку року", - повідомляють в прес-службі.

Прогнозується, що дохід від пасажирських перевезень зросте на 8%, а загальний дохід на 13% в 2020 році. У той же час, тарифи на перевезення будуть збільшуватися на 2,5% за кожний квартал.

В "Укрзалізниці" підкреслюють, що підвищення не торкнеться вартості проїзду у вагонах I поїздів класу "Інтерсіті+".

Як повідомляли Українські Новини, в 2019 "Укрзалізниця" реалізувала через Інтернет 57% квитків.

Тим часом 19 українських вокзалах облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами коронавірусу.