подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
ONLINE
31.01.20 11:00 Круглий стіл: "Законопроекти: порушення прав людини"

31 января 2020, пятница, 12:28 12
Транспорт 2020-01-31T12:33:42+02:00
Українські Новини
В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов

В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов

Александр Дмитриенко
Укрзализниця, Билеты на поезда, Пассажирские перевозки, Онлайн

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% железнодорожных билетов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В течение 2019 года "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов, то есть 57% от общего объема. Только в течение прошлого года продажи билетов через Интернет выросли на 10%. Также введено оформление через Интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019 год через Интернет оформлено почти 16,7 тыс. таких билетов. Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе. Уже обработано 38 подобных заказов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, расширяется также перечень поездов международного сообщения, билеты на которые можно приобрести без посещения кассы; сейчас это все поезда и вагоны "Укрзализныци", которые курсируют в сообщении "Украина - Польша" (в 2019 было оформлено 333,5 тыс. мест через Интернет, что на 15% больше, чем в 2018 году).

Как сообщали Українськi Новини, Deutsche Bahn все-таки будет консультировать "Укрзализныцю" в вопросах оперативного управления

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"

 

Больше новостей о: Укрзализниця Билеты на поезда Пассажирские перевозки Онлайн

СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука
Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
Новости
Ассоциация "Укртютюн" ожидает от правительства быстрой реализации Стратегии по противодействию незаконному производству табачных изделий 12:45
Набсоветы нужны для защиты госпредприятий от политического влияния и коррупции, - Гвоздий 12:42
Энергосообщество рекомендует НКРЭКУ воздержаться от введения платы за передачу для экспортеров электроэнергии 12:41
Минздрав не видит причин отправлять на карантин прибывших из Китая украинцев 12:38
На межбанке котировки превысили отметку 25,00 UAH/USD 12:34
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Аваков за декабрь получил надбавок и премий в шесть раз больше оклада 06:15 Документ
За год в Украине более чем в 2000 водоемах вымерло всё живое 06:55
больше новостей
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok