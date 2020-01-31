В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% железнодорожных билетов.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В течение 2019 года "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов, то есть 57% от общего объема. Только в течение прошлого года продажи билетов через Интернет выросли на 10%. Также введено оформление через Интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019 год через Интернет оформлено почти 16,7 тыс. таких билетов. Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе. Уже обработано 38 подобных заказов", - говорится в нем.

Согласно сообщению, расширяется также перечень поездов международного сообщения, билеты на которые можно приобрести без посещения кассы; сейчас это все поезда и вагоны "Укрзализныци", которые курсируют в сообщении "Украина - Польша" (в 2019 было оформлено 333,5 тыс. мест через Интернет, что на 15% больше, чем в 2018 году).

Как сообщали Українськi Новини, Deutsche Bahn все-таки будет консультировать "Укрзализныцю" в вопросах оперативного управления

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"