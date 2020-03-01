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01 березня 2020, неділя, 08:54 28
Суспільство 2020-03-01T11:00:02+02:00
Українські Новини
Грип в Україні: як щодня дезінфікують київський транспорт

Грип в Україні: як щодня дезінфікують київський транспорт

Анна Рудык
Грип, Київпастранс, захворюваність на грип, дезінфекція
Дезінфекція транспорту. Фото: Київпастранс
Дезінфекція транспорту. Фото: Київпастранс

У зв'язку з періодом підвищеної епідеміологічної захворюваності на грип і ГРВІ "Київпастранс" дезінфікує свій транспорт кожен день перед виходом на маршрут. Про це йдеться в повідомленні КП "Київпастранс" у Facebook.

Так, повідомляється, що зовні транспорт обробляють раз на тиждень, а салон рухомого складу - щодня.

"Вологе прибирання миючими засобами салону рухомого складу здійснюємо щодня перед виїздом на маршрут, зовні - раз в тиждень, або ж в залежності від рівня забруднення", - йдеться в повідомленні.

У Києві транспорт дезінфікують щоранку. Фото: КиївпастрансУ Києві транспорт дезінфікують щоранку. Фото: Київпастранс

Також наголошується, що в період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип та ГРВІ застосовуються ще і дезінфікуючі засоби.

"У період підвищення епідеміологічної захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфікуючі засоби", - відзначили на підприємстві.

Як дезінфікують київський транспорт. Фото: КиївпастрансЯк дезінфікують київський транспорт. Фото: Київпастранс

Також зазначається, що лікарі додатково термометром перевіряють водіїв та контролерів перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо.

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпрі через епідемію грипу та ГРВІ водіїв маршруток зобов'язали надягати захисні маски.

Тим часом Милованов заявив, що Кабмін готовий оголосити карантин у разі спалаху коронавірусу в Україні.

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