В Днипре из-за эпидемии гриппа и ОРВИ водителей маршруток обязали надевать защитные маски

В Днипре помимо закрытия школ на карантин, в связи с ухудшением эпидемической ситуации и распространения гриппа и ОРВИ, общественные транспорты начали усиленно обрабатывать дезинфицирующими растворами. Об этом передает Радио Свобода.

Отмечается, что это решение городской комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Салоны транспортных средств обрабатывают раз в сутки, а также в Межрейсовый время. После дезинфекции выдерживают 15 минут проветривания.

Как сообщил чиновник мэрии, данные меры должны предотвратить распространение гриппа и ОРВИ в городе.

Согласно информации ведомства, водителей маршруток и троллейбусов также обязали надевать защитные маски. Их должны закупить и выдавать водителям их предприятия.

Мероприятия по усиленной дезинфекции проводят и в трамваях и троллейбусах.

Они продлятся до 19 февраля.

Как сообщали Українські Новини, с начала эпидемиологического сезона от осложнений после гриппа в Украине умерли 15 украинцев.

Кроме того, с 6 февраля все школы в Николаеве закрыли на карантин.