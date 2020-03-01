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01 березня 2020, неділя, 06:00 7
Економіка 2020-03-01T08:39:06+02:00
Українські Новини
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати

Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати

Ольга Фандорина
Пенсії, індексація пенсій, перерахунок пенсій, пенсії в Україні

Сьогодні, 1 березня в Україні розпочинається індексація пенсії і для більшості українських пенсіонерів зростуть пенсійні виплати. Однак далеко не всі, передають Українські Новини.

Індексацію пенсійних виплат проведуть для наступних категорій пенсіонерів:

  • пенсіонери за віком,
  • за інвалідностю,
  • за втратою годувальника,
  • пенсіонери за вислугою років (медпрацівники, вчителі, у яких не менше 30 років стажу роботи в професії).

Також і пенсіонери, які отримують виплати не за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" №1058, а за іншими нормами, підвищення виплат у зв'язку з індексацією, не отримають.

Також без підвищення залишаться ті пенсіонери, у яких немає страхового стажу для призначення навіть мінімальної пенсії. Таких в Україні 51 тис. осіб. Мова йде про працюючих пенсіонерів, одержувачів пенсії, яким виплати призначили недавно, держслужбовцям, науковцям, помічникам нардепів, одержувачам максимальних пенсій та одержувачам спецпенсій.

У пенсійному фонді також обумовили і те, якщо після індексації у цих категорій пенсія буде менша, ніж така ж "трудова" за віком, то і її також можуть перерахувати.

Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів запланований на квітень 2020 року.

Згідно з підрахунками, пенсія в березні 2020 буде підвищено в середньому на 11%. Середня пенсія в Україні дорівнює 3064 грн, після індексації вона може вирости на 306 грн (до 3370).

Як повідомляли Українські Новини, підвищення пенсії може і не бути: чому виплати не проіндексують з 1 березня.

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