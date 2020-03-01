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01 березня 2020, неділя, 08:27 14
Суспільство 2020-03-01T08:36:00+02:00
Українські Новини
З березня українці можуть перетинати кордон з РФ тільки за закордонними паспортами

З березня українці можуть перетинати кордон з РФ тільки за закордонними паспортами

Анна Рудык
Закордонний паспорт, Виїзд за кордон, Перетин кордону, в'їзд в Росію
Біометричний паспорт. Фото: censor.net.ua
Біометричний паспорт. Фото: censor.net.ua

З березня українці можуть перетинати кордон з Росією тільки за закордонними паспортами, які, за заявою Пристайка, допоможуть ловити боржників.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів прийняв 18 грудня 2019 року, воно набуло чинності 1 березня 2020 року, передають Українські Новини.

Таким чином, з 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюється на підставі закордонного паспорта, але тільки для громадян України, які виїжджають з України на територію Росії.

При в'їзді українців з території Росії в Україну Державна прикордонна служба України буде пропускати громадян України також по внутрішніх паспортах і свідоцтвах про народження.

Таке рішення передбачає скорочення часу проходження прикордонного контролю кожного громадянина, а для перевірки даних особи відомості з закордонних паспортів будуть прочитуватися спеціальними приладами.

Дана постанова Кабміну передбачає зупинення дії положень угоди з Росією від 16 січня 1997 року, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні внесли зміни до правила в'їзду підлітків в ОРДЛО.

Раніше вступило в силу спрощений перетин кордону з Кримом для дітей.

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