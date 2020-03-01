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01 березня 2020, неділя, 08:02 7
Силові структури 2020-03-01T08:05:46+02:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат

На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат

Анна Рудык
Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі, загострення на Донбассі
Мар'їнка. Фото: everyday.in.ua
Мар'їнка. Фото: everyday.in.ua

Вчора, 29 лютого, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. Два українських військових отримали поранення, ще один - бойову травму. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім цього, була відзначена робота снайперської пари.

Тринадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій.

"Вчора, 29 лютого, в результаті обстрілу ворога два військовослужбовців збройних сил отримали поранення і ще один бойова поразку. Слід зазначити, що вчора супротивник з ПТРК обстріляв позиції Об'єднаних сил, які знаходяться поруч з контрольним пунктом в'їзду-виїзду "Маріїнка", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби російські окупаційні війська випустили 2 міни з 82-мм міномета, а також вели вогонь з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів по захисниках населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, один військовий був поранений внаслідок обстрілу в зоні ОНС в п'ятницю.

Також бойовики 10 раз обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмований.

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