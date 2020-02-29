Загострення на Донбасі. У результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення

Бойовики 11 разів обстріляли позиції Операції об'єднаних сил в суботу, 29 лютого, 2 українських військовослужбовців поранено.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"За поточну добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.



Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовців ООС отримали поранення.



Також повідомляється, що на ділянці розведення сил №1 ситуація залишається стабільною і дотримується режим тиші.



"Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Перевезено більш як 4 тис. пасажирів. Представники ДСНС України щодня, по обидва боки дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, за потреби надають людям медичну допомогу", - вказується в повідомленні.



Крім того, на ділянках розведення сил №2 і №3 обстановка стабільна і тривають заходи для дотримання режиму тиші.



Як повідомляли Українські Новини, бойовики 8 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 28 лютого, один військовий отримав поранення.



Також бойовики 10 разів обстріляли позиції сил ООС 26 лютого, 1 військовий загинув, 1 поранений, 1 травмований.