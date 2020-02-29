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29 лютого 2020, субота, 12:15 7
Верховна Рада і партії 2020-02-29T12:29:28+02:00
Українські Новини
Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука, - ЗМІ

Верховна Рада в середу розгляне відставку Гончарука, - ЗМІ

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Відставка уряду, Олексій Гончарук, Відставка Гончарука
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

На позачерговому засіданні 4 березня Верховної Ради розгляне відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на джерело в Офісі президента.

"За словами джерела, на 99% на засіданні буде проходити голосування за відставку прем'єра. Співрозмовник зазначив, що голосів за його відставку вистачає. Оскільки була проблема з наявністю голосів за нового прем'єра, в. о. голови Кабміну можуть призначити віце-прем'єра Дениса Шмигаля", - йдеться в повідомленні.

Також видання повідомляє, що днями відбулася зустріч Гончарука з президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем'єра за незадовільну роботу Кабміну.

"Зокрема, зауваження стосувалися падіння економіки і промвиробництва, медичної реформи, ситуації з коронавірусом і платіжок за комунальні послуги. Гончарук, у свою чергу, нібито визнав недоробки Кабміну і виділив тільки трьох міністрів, яких у нього немає зауважень, зокрема міністра юстиції Дениса Малюську. Прем'єр також зазначив, що приймає волю президента", - повідомляється на порталі.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія виключає можливість призначення бізнесмена Тігіпко прем'єром.

Раніше ЗМІ повідомили, що Гончарука можуть "відставити" у найближчі два тижні.

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