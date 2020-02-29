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29 лютого 2020, субота, 09:14 7
Суспільство 2020-02-29T09:18:24+02:00
Українські Новини
Консульство України в Мілані відновлює роботу з понеділка

Консульство України в Мілані відновлює роботу з понеділка

Ольга Фандорина
Консульство, Мілан, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Консульство України в Мілані. Фото: slovoidilo.ua
Консульство України в Мілані. Фото: slovoidilo.ua

Генеральне консульство України в Мілані з 2 березня відновить загальний прийом громадян за попереднім записом. Про це повідомила прес-служба Генконсульства у соцмережі Facebook.

У Генконсульстві також повідомляють, що громадяни, які були записані на прийом 25, 26 та 27 лютого, будуть прийняті окремо від загальної записи.

"При відвідуванні консульства просимо дотримуватися всіх рекомендації, видані італійськими санітарними службами, для запобігання подальшого поширення коронавіруса, а саме: у приміщенні Генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції при спілкуванні з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, при можливості - медичними масками і гумовими рукавичками", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 27.02.2020, в Європі нараховують 621 підтверджених випадків захворювання.

Тим часом, в Україні немає підтверджених випадків зараження коронавірусом, а РНБО дав поради, як уникнути коронавіруса в числі яких була рекомендація уникати чхають людей.

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